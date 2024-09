Elvis Rexhbecaj: Stammplatz beim FC Augsburg und emotionales Debüt für Kosovo

Der Stolz, endlich das Trikot seines Heimatlandes Kosovo tragen zu dürfen, ist Elvis Rexhbecaj auf diesem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht hat, deutlich anzusehen. „Forza Kosova“, spricht er dann mit seinem ihm eigenen Lächeln in die Kamera. Es ist der 4. September. Zwei Tage später gab der Mittelfeldspieler des FC Augsburg im Heimspiel gegen Rumänien sein Debüt. Der Kosovo unterlag zwar in Pristina mit 0:3, doch für Rexhbecaj war ein Traum in Erfüllung gegangen.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kosovo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis