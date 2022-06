FC Augsburg

Anpfiff für den neuen Talente-Former des FC Augsburg II

Plus Der neue Trainer Tobias Strobl will möglichst viele Spieler aus der U23 des FC Augsburg in den Profibereich führen. Bisher unterschrieben nur Spieler aus der eigenen U19.

Von Herbert Schmoll

18 Feldspieler und drei Torhüter konnte der neue Trainer Tobias Strobl gestern Vormittag zum Start der Saisonvorbereitung bei der U23 des FC Augsburg auf der Paul-Renz-Sportanlage begrüßen. Neben dem bisherigen Co-Trainer Felix Kling gehören künftig auch Daniel Pawlitschko (bisher U16) und Torwart-Trainer Tomas Tomic zum Stab der Übungsleiter des Regionalligisten. Die Saison startet am Donnerstag, 14. Juli (19 Uhr), mit der Partie TSV Buchbach gegen SpVgg Unterhaching.

