FCA bangt nach Länderspielpause um den Einsatz von Elvis Rexhbecaj

Eigentlich hätte Elvis Rexhbecaj hoch motiviert von der Länderspielpause zum FC Augsburg zurückkehren müssen. Denn sportlich lief es mit dem Kosovo in der WM-Qualifikation fast optimal. Mit einem 0:0 gegen Slowenien und einem sensationellen 1:0-Erfolg in Schweden hat Rexhbecaj mit seinem Team (sieben Zähler) Platz zwei der Gruppe B hinter Spitzenreiter Schweiz (zehn Punkte) und vor Verfolger Slowenien (drei Zähler) weiter gesichert. Der Traum von der WM lebt.

Allerdings musste Rexhbecaj gegen Slowenien schon nach 55 Minuten mit Rückenbeschwerden ausgewechselt und stand gegen Schweden gar nicht im Kader. Bisher konnte er auch nach seiner Rückkehr nicht mit der Mannschaft trainieren. Er soll zwar auf dem Weg der Besserung sein, doch ein Einsatz bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) ist unsicher. Zuletzt spielte Rexhbecaj beim 3:1-Sieg gegen Wolfsburg durch.

Fabian Rieder und Aiman Dardari standen für ihre Nationalmannschaften auf dem Feld

Im Schweizer Team stand Fabian Rieder beim 2:0-Sieg in Schweden 59 Minuten auf dem Platz, beim 0:0 in Slowenien 13 Minuten.

Die beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg (4:0) und Nordirland (1:0) verfolgte FCA-Torhüter Finn Dahmen von der Bank aus. Deutschland liegt punktgleich vor der Slowakei, die sich mit einem 2:0-Sieg gegen Luxemburg behauptete. Aiman Dardari stand für Luxemburg gegen die Slowakei 90 Minuten auf dem Platz und verpasste das mögliche Führungstor in der Anfangsphase nur knapp. Gegen Deutschland hatte der 20-Jährige 67 Minuten auf dem Platz gestanden.

Mert Kömür gibt sein Debüt bei der deutschen U21-Nationalmannschaft

Hoch und Tiefs erlebte Mert Kömür bei seinen ersten beiden Spielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Bei seinem Debü0,t bei der überraschenden 2:3-Heimniederlage gegen Griechenland, wurde er in der 77. Minute eingewechselt. Es half nichts mehr. Beim 2:1-Sieg in Nordirland kam er in der 64. Minute aufs Feld. Da stand es 1:0 für die Nordiren. Mit Kömür gelang es der deutschen U21 dann mit zwei späten Toren das Spiel zu drehen und die Totalpleite abzuwenden.

Samuel Essende gewann zwar mit der Demokratischen Republik Kongo jeweils mit 1:0 gegen Togo (Essende blieb ohne Einsatz) und gegen den Sudan (er wurde in der 75. Minute ausgewechselt), doch reichte das nicht, um Senegal von der Tabellenspitze zu verdrängen. Essende trifft nun mit der DR Kongo am 13. November im Play-off-Halbfinale auf Kamerun.