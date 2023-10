FC Augsburg

08:25 Uhr

Beim FCA wird nicht gezaudert – das bekommt Finn Dahmen zu spüren

Plus Bei der Trainingseinheit am Mittwoch wird FCA-Torhüter Finn Dahmen unabsichtlich am Kopf getroffen. Der Treffer steht sinnbildlich für die Intensität vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

Von Robert Götz

Mit voller Wucht zieht Mittelfeldspieler Arne Engels ab, er will unbedingt den Siegtreffer im abschließenden Trainingsspiel am Mittwochvormittag erzielen. Der Schuss trifft auch genau, aber nicht ins Tor, sondern mitten in das Gesicht von Finn Dahmen. Der Torhüter des FC Augsburg hatte alles riskiert, um den Ball aus kürzester Entfernung zu halten. Er bleibt kurz benommen liegen, rappelt sich dann aber wieder auf. FCA-Trainer Jess Thorup nutzt die Zwangspause, um die 90-minütige Einheit etwas früher zu beenden.

FC Augsburg: Jess Thorup zeigt Videosequenzen

Der unabsichtliche Treffer steht an diesem Tag aber sinnbildlich für die Intensität, wie in diesen Aufbruchstagen die FCA-Profis arbeiten. Da wird nicht zurückgezogen, gezaudert oder überlegt. Jeder will sich dem Trainer zeigen und der fordert das auch. Vor jedem Training zeigt Thorup seinen Spielern Videosequenzen mit den Inhalten, die er dann bei den Übungen sehen will. „Sie müssen wissen, worum es geht, bevor sie auf dem Platz stehen.“ Nur dann können sie konzentriert und fokussiert arbeiten. Und das tun alle. Noch glaubt jeder an seine Chance, auch Spieler Nummer 27 oder 28. Aber Thorup wird wieder einige enttäuschen müssen, ihnen erklären, dass sie nicht einmal im Kader stehen werden.

