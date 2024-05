Bleibt Leverkusen ungeschlagen? Mit dieser Elf will das der FCA verhindern

Der FC Augsburg darf bei Bayer Leverkusen der Meisterfeier beiwohnen. Doch der FCA will zum Partycrasher werden. Diese Startelf schickt Thorup auf den Platz.

Hinter dem FC Augsburg liegt eine Saison der Extreme. Mit einer Siegesserie von vier Spielen gelang dem FCA beispielsweise etwas, das er zuvor in 13 Jahren Bundesliga lediglich ein einziges weiteres Mal schaffte. Eingestellter Vereinsrekord also. Doch diese Rekorde gab es auch im Negativen: Aktuell stehen die Augsburger bei vier Niederlagen in Folge. So viele am Stück gab es schon einmal in der Premierensaison, danach allerdings nie wieder. Eine Niederlage am Samstag beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen wäre somit negativer Vereinsrekord.

Was wird das also für ein Spiel am Samstagnachmittag – lockerer Saisonausklang oder verhindert der FCA die ungeschlagene Saison von Bayer Leverkusen? Zuzutrauen ist der Mannschaft von Jess Thorup in dieser Saison irgendwie beides. Zumal sich der FC Augsburg mit Siegen gegen Leverkusen seit vergangener Saison bestens auskennt. In der abgelaufenen Spielzeit gelang dem FCA gleich zwei Siege gegen die Mannschaft, die nun schon seit dem 34. Spieltag der vergangenen Saison, also seit einem Jahr, keine Niederlage in der Bundesliga mehr einstecken musste.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg: Diese Aufstellung wählt Jess Thorup

Für Leverkusen dürfte das Spiel gegen den FC Augsburg lediglich ein Warmspielen sein für die beiden Finals, die der Werkself kommende Woche bevorstehen. Erst geht es am Mittwoch in Dublin im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo aus Italien. Am kommenden Samstag wartet dann Zweitligist Kaiserslautern im Pokalfinale in Berlin. In einer Woche könnte Leverkusen – vorausgesetzt sie bleiben zwei weitere Spiele ungeschlagen – somit seine außergewöhnliche Saison mit dem Triple krönen.

Gegen Leverkusen schickt Thorup unter anderem einen Debütanten ins Rennen. Mit dieser Elf will der FC Augsburg Bayer Leverkusens Ungeschlagen-Serie stoppen:

FC Augsburg: Koubek – Iago, Uduokhai, Gouweleeuw, Pedersen – Kömür, Dorsch, Breithaupt, Maier – Demirovic, Tietz

