Dahmen, Pfeiffer & Co: Diese Spieler sind neu beim FCA

Plus Seit der Winterpause krempelt der FC Augsburg seinen Kader in sämtlichen Mannschaftsteilen gehörig um. Auf der Torwartposition hofft der Fußball-Bundesligist auf eine langfristige Lösung.

Jede Position in einer Fußballmannschaft ist bedeutend, doch einige Positionen scheinen dann doch bedeutender als andere. Wer einen treffsicheren Torjäger in seinen Reihen hat, kann sich manchen Gegentreffer erlauben, wird aber trotzdem siegen. Vielleicht noch wichtiger: ein Torwart mit Krakenarmen, der Punkte festhält.

Seit dem Abschied von Marwin Hitz vor fünf Jahren wurde der FC Augsburg nicht mehr so recht glücklich mit seinen Torhütern. Ob Giefer, Luthe, Koubek oder Gikiewicz, letztlich waren sie nichts mehr als partielle Erscheinungen. Mit der fortwährenden Fluktuation soll nun Schluss sein. Mit der Verpflichtung von Finn Dahmen verknüpfen die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten die Hoffnung, eine langfristige Lösung gefunden zu haben.