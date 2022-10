Dem FCA geht am Ende gegen RB Leipzig die Energie aus

Völlig richtig die Bezeichnung für Iago, Wolfgang L.

der mit dieser saudummen Aktion dem FCA 2 Punkte gestohlen hat und vom Verein eine anständige Strafe dafür bekommen müsste. Da bekommt er nach einem wirklich harten Foul nur gelb. Ein Spieler mit Hirn geht da sofort weg, wie auch hinterher Stefan Reuter völlig richtig dem Reporter geantwortet hat. Als ehemaliger SR. habe ich da nur noch Zorn übrig, für solche völlig unnötigen Situationen und der SR. war bestimmt nicht schuld, das man nun 2 Punkte verschenkt hat, denn der war Anfangs sogar dem FCA etwas mehr gewogen, wie Leipzig.



Überhaupt ist der FCA insgesamt ein sehr undisziplinierter Haufen, allen voran Kapitän Gouwelee. Und der Rex regt mich immer mehr auf, immer mitten drin mit seinen völlig unnötigen Reklamationen beim Schiedsrichter und fängst auch wieder nur deshalb gelb ein!



Aber Vorbild war auch heute der Trainer nicht, (da lobe ich mir heute sogar Reuter) was macht der noch auf dem Platz und bekommt auch noch gelb, statt seinen Spielern "endlich" Disziplin beizubringen!



Und mit der Einwechselung von Calliguiri hat er wieder mal den Sieg verschenkt, genauso wie gegen Köln. Ich hoffe, dass ich diesen "alternden Star" so schnell nicht mehr auf dem Platz sehen muss, der die letzten Minuten einfach zu faul ist, mit dem Spieler mitzugehen, bevor man den 3 : 3 Ausgleich geschnappt hat. Warum bringt der Trainer die letzten Minuten nicht den jungen gelernten Rechtsverteidiger Zehntner, das bleibt wohl sein Geheimnis!



Ich bin total bedient und stocksauer, wenn man einen sicher geglaubten Sieg, (bis zu gelb/rot gut gespielt) so leichtfertig durch solche vermeidbare Fehler, noch buchstäblich verschenkt hat.



Bravo Iago, Bravo Trainer Maaßen, Bravo Calliguiri, den ich so schnell nicht wieder (am besten gar nicht mehr) auf dem Platz spielen sehen will.



Schönen Abend noch, ich bin gespannt, was ich darauf wieder zu hören bekomme!

