Der FC Augsburg muss sich in allen Bereichen steigern

Plus Die Niederlage von Mainz ist aufgearbeitet, eine solche Leistung soll sich nicht mehr wiederholen. Augsburgs Trainer Maaßen ist überzeugt, dass sein Team gegen Hoffenheim in die Erfolgsspur zurückkehrt.

Von Marco Scheinhof

Noch ist es Enrico Maaßen zu früh. Noch will und kann er keine abschließende Bewertung abgeben. Auffällig ist zwar, dass sich der FC Augsburg in dieser Bundesliga-Saison bislang gegen Gegner aus dem direkten Tabellenumfeld schwerer tut als gegen besser platzierte Mannschaften. Zumindest war das in der Hinrunde so und setzte sich am Samstag beim 1:3 in Mainz fort. Maaßen will allerdings erst nach den nächsten Partien eine tiefer gehende Analyse wagen. Wenn die richtungsweisenden Duelle an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen Hoffenheim, eine Woche später in Berlin bei der Hertha und wieder eine Woche später gegen Werder Bremen gespielt sind.

