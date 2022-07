Der FC Augsburg verliert mit Dzenan Pejcinovic das nächste Top-Talent

Plus Der FC Augsburg verliert sein nächstes Top-Talent. Nach Informationen unserer Redaktion ist der Wechsel des 17-jährigen Stürmers zum Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg fix.

Der FC Augsburg und Stürmer-Talent Dzenan Pejcinovic gehen getrennte Wege. Der U17-Nationalspieler wechselt nach Informationen unserer Redaktion zum Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg. Entgegen anderslautender Meldungen hätte der Spieler noch ein Jahr beim FCA unter Vertrag gestanden, da der FCA schon vor Wochen eine entsprechende Option gezogen hat.