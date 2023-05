FC Augsburg

Der FC Bayern setzt auf Expertise aus Augsburg

Daniel Baier (links) wechselt in die Profi-Scouting-Abteilung des FC Bayern. Halil Altintop arbeitet dort bereits als Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus.

Plus Nach Halil Altintop arbeitet bald auch Daniel Baier für den FCB. Baier als Scout, Altintop als sportlicher Leiter des Bayern Campus. Warum eigentlich nicht beim FCA?

Von Robert Götz

Es war ein großes Hallo, als sich Daniel Baier und Marcel de Jong zufällig beim 1:1 des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart auf der VIP-Tribüne in der WWK-Arena trafen. Von Juli 2010 bis Januar 2015 hatten Baier und der Kanadier beim FCA zusammen gespielt. Der mittlerweile 36-jährige de Jong auf der linken Abwehrseite, der 38-jährige Baier im defensiven Mittelfeld.

Marcel De Jong (links) und Daniel Baier freuen sich über das Wiedersehen beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Foto: Christian Kolbert, Kolbert-Press

Der Holland-Kanadier war auf Besuch in den Niederlanden und nützte die Zeit zu einem Abstecher nach Augsburg. De Jong betreibt mittlerweile eine erfolgreiche Fußballschule in Vancouver ab der kanadischen Westküste. Und vielleicht werden die Treffen bald ja auch geschäftlicher Natur sein. Denn Daniel Baier wechselt in der kommenden Saison von der Scouting-Abteilung des VfL Wolfsburg als neuer Talentsucher zum FC Bayern München. Zuerst berichtete die Wolfsburger Allgemeine Zeitung darüber, Recherchen unserer Redaktion bestätigen den Bericht. Und die Bayern haben mit der Verpflichtung von Alphonso Davies von den Vancouver Whitecaps 2019 hervorragende Erfahrungen gemacht.

