Der FCA in der Einzelkritik: Die Torschützen glänzen gegen Schalke auch dank ihrer Helfer

Plus Die Offensiv-Akteure Andre Hahn und Eredim Demirovic erledigen Schalke 04 beim 3:2-Sieg fast im Alleingang. Aber ohne ihr Team würden sie alleine darstehen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Rafal Gikiewicz: Seit Wochen präsentiert sich der Torhüter des FC Augsburg in überragender Form. Bei den beiden Gegentoren war er machtlos. Konnte nach einem Zusammenprall mit Simon Terodde mit dem rechten Fuß keine Abschläge machen. Behalf sich mit dem linken und weiten Abwürfen, was fast genauso effektiv war. Wollte nach dem Spiel noch sein Handtuch und seine Trinkflasche aus dem Tor holen, was Schalkes Terodde als Provokation auffasste und zu einem kleinen Disput führte. Am Ende beruhigte sich aber alles wieder. Note 2,5

