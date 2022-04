Der FCA in der Einzelkritik: Oxford ist gegen den FCB der Pechvogel

Plus Reece Oxford verursacht einen Handelfmeter, ohne den Bayern wohl noch in 100 Jahren kein Tor geschossen hätten. Und die FCA-Offensive ist trotz guter Ansätze zu harmlos.

Rafal Gikiewicz Der polnische Torhüter war diesmal der große Rückhalt. Das war zuletzt nicht immer so. Er brachte die Bayern-Spieler fast zur Verzweiflung und er schien auch das Duell gegen Landsmann Robert Lewandowksi für sich entscheiden. Doch dann kam die 81. Minute und der Bayern-Torjäger verwandelte den berechtigten Elfmeter. Es war der sechste Treffer Lewandowski im sechsten Bundesliga-Spiel gegen Gikiewicz. Note 2,0