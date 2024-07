Der FCA macht sich langsam auf den Weg nach Südafrika

Jess Thorup hatte sich auf einen schönen Sport-Fernsehtag am Sonntag gefreut. Tour de France, Wimbledon, EM-Endspiel, das standen auf dem Programm des Trainers des FC Augsburg. Der Däne hätte gerne mit seinem Landsmann, dem Radprofi Jona Vingegaard, mitgefiebert, ein packendes Tennisduell auf Rasen gesehen und sich dann noch von einem spannenden Finale in Berlin unterhalten lassen. Die Realität war ernüchternd: „Vingegaard hat über eine Minute auf Pogacar verloren, Djokovic hatte keine Chance und das Endspiel war in zwei Stunden vorbei. Dann habe ich noch auf das EM-Finale gehofft. Und dann war eine Stunde nicht viel los. Pffffffffffffffffffff.“ Thorup ist die Enttäuschung anzumerken. „England wollte zuerst einfach nicht, die zweite Hälfte war dann besser und es war für den Fußball gut, dass Spanien gewonnen hat.“

Für seine Arbeit mit dem FC Augsburg hat er bei der EM wenig mitnehmen können. „Ich hatte gehofft, da kommen die besten Spieler Europas und sie zeigen uns etwas Neues. Da war außer bei Spanien und vielleicht ein wenig bei Deutschland nicht viel zu sehen“, erzählt Thorup nach dem Training am Montagvormittag.

FCA trainiert noch bis Mittwoch in Augsburg, am Abend geht es dann Richtung Südafrika

Zum Auftakt der zweiten Trainingswoche hat er sein Team den Spielaufbau von hinten unter Druck üben lassen. Bis Mittwoch trainiert er mit seinem Team noch in Augsburg, dann geht es am Abend mit dem Flieger ins Trainingslager nach Südafrika. Die Mannschaft fliegt zuerst nach Dubai. Von dort geht es nach drei Stunden Aufenthalt nach Johannesburg und dann weiter mit dem Flugzeug nach Mbombela, der Hauptstadt (60.000 Einwohner) der Provinz Mpumalanga. Dann sind es noch rund 30 Autominuten bis White River. Am Donnerstagnachmittag werden die FCA-Profis dort eintreffen. In dem kleinen Ort (16.000 Einwohner) am Rande des Krüger-Nationalparks residiert der FCA-Tross mit seinen 60 Personen bis zum 28. Juli im Anew Resort White River Mbombela.

Zwei Greenkeeper des FCA sind schon vor Ort

Zwei Greenkeeper des FC Augsburg sind schon vor Ort, um die beiden Trainingsplätze bestens vorzubereiten. Auch eine große Trainingshalle mit Geräten und Spinning-Fahrrädern steht zur Verfügung. Denn bei allen Sehenswürdigkeiten, zwei Safaris (eine am Morgen, die andere am Abend) und ein Besuch eines Townships sind auf jeden Fall geplant, hat die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison absolute Priorität für Thorup. „Sie haben mir schon ein Video von den Plätzen geschickt. Das sieht alles gut aus.“

FCA-Trainer Jess Thorup kennt die Testgegner in Südafrika noch nicht

Am Donnerstag wird er mit seinem Team, wenn überhaupt, nur ein kurzes Training absolvieren. Am Freitag steigt man dann voll in die Arbeit ein. Am Samstag wartet dann schon das erste Testspiel gegen den tansanischen Rekordmeister (22 Titel) und zwölffachen CAF Champions-League-Teilnehmer Young Africans SC. Eine Woche später folgt das Duell mit dem südafrikanischen Erstligisten und Gastgeber TS Galaxy. Beide Partien finden im Mbombela-Stadion statt, in dem 2010 WM-Partien ausgetragen wurden. Gedanken über die beiden Gegner macht sich Thorup nicht. „Bei diesen beiden zwei Spielen geht es mehr um uns, wie wollen wir spielen, was ist unsere Art und Weise“, sagt der 54-jährige Fußballlehrer.

Richtig ernst wird es dann nach der Rückkehr aus Südafrika. Am 3. August spielt der FCA in Kempten gegen den Premier-League-Aufsteiger Leicester City. Eine Woche später testet er beim Familientag in der WWK-Arena gegen den neunfachen französischen Meister Olympique Marseille. „Da habe ich versucht, dass wir die bestmöglichen Gegner bekommen. Dass wir unter Druck zeigen müssen, was wir können“, sagt Thorup.

Nicht alle FCA-Spieler werden mit nach Südafrika fliegen

Schon am Montag hat er beim Spiel Elf gegen Elf, zuerst auf das große und dann auf ein verkürztes Feld, Pressing-Situationen üben lassen. Es kann aber sein, dass der eine oder andere Profi, der am Montag auf dem Platz stand, die Reise nach Südafrika nicht antreten wird. Thorup sagt: „Ich gehe nicht mit 30 Spielern ins Trainingslager.“ Er plant mit 23, 24 Feldspieler und drei oder vier Torhüter. „Die Spieler werden es am Dienstag erfahren.“

Ermedin Demirovic ist seit Montag in Stuttgart

Nicht mehr mit dabei sein, wird Ermedin Demirovic. Der 26-jährige Stürmer war am Montag pünktlich um 11.30 Uhr auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart erschienen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und um seinen Vertrag zu unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung des Rekord-Transfers stand aber bis zum späten Montagnachmittag noch aus.