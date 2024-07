Der FCA startet am Samstag gegen Werder Bremen

Die Fans des FC Augsburg bekommen in den ersten fünf Spieltagen der Bundesliga in der WWK-Arena terminlich gleich das volle Programm serviert. Denn der Bundesligist startet zur Primetime am Samstag, 24. August, um 15.30 Uhr gegen Werder Bremen in die neue Saison. Das Heimspiel am dritten Spieltag gegen den FC St. Pauli findet dann am Sonntag, 15. September, um 15.30 Uhr statt. Nur fünf Tage später erwartet der FCA dann am Freitag, 20. September, um 20.30 Uhr den 1. FSV Mainz zum ersten Flutlichtspiel in dieser Saison in der WWK-Arena.

Auswärts haben es die Spielplangestalter auch gut mit den Anhängern des FC Augsburg gemeint. Das erste Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim findet zwar am Sonntag, 1. September, um 15.30 Uhr statt. Doch bei nur rund 100 Kilometer Anreise ist das zu machen. Und auch das zweite Heimspiel der Saison am 5. Spieltag bei RB Leipzig wurde fanfreundlich terminiert. Es findet am Samstag, 28. September, um 15.30 Uhr statt.

Kartenvorverkauf für Mitglieder startet am 23. Juli

Der Vorverkauf für die Bundesliga-Heimspiele gegen den SV Werder Bremen, den FC St. Pauli und den 1. FSV Mainz 05 startet am Dienstag, 23. Juli, (12 Uhr) mit dem exklusiven Mitglieder-Vorverkauf. Da kann jedes Mitglied sich bis einschließlich Freitag, 26. Juli, (12 Uhr) bis zu vier Tickets sichern. Im Anschluss startet für alle drei Heimspiele der freie Vorverkauf.

FCA-Termine im Überblick 1. Spieltag, Samstag, 24. August (15.30 Uhr)

FC Augsburg – Werder Bremen

2. Spieltag, Sonntag, 1. September (15.30 Uhr)

1. FC Heidenheim – FC Augsburg

3. Spieltag, Sonntag, 15. September (15.30 Uhr)

FC Augsburg – FC St. Pauli

4. Spieltag, Freitag, 20. September (20.30 Uhr)

FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05

5. Spieltag, Samstag, 28. September (15.30 Uhr)

RB Leipzig – FC Augsburg