Die Einzelkritik: Ein Premierentreffer, ein Dauerrenner und ein Totalausfall

Plus In einem wilden Spiel leistete sich die Defensive des FCA viele Schnitzer, steigerte sich aber. Ein Spieler fiel deutlich ab.

Im Heimspiel gegen Werder Bremen holt der FCA einen Sieg und wichtige drei Punkte. Damit sind die Augsburger nun acht Punkte von der Abstiegszone entfernt. Doch obwohl Stefan Reuter nach dem Sieg seiner Mannschaft freudig den Platz stürmte, war das Spiel eher wild und von Fehlern der Augsburger durchzogen. Dementsprechend durchmischt fällt auch die Einzelkritik aus.