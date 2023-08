FC Augsburg

Die große Bühne Allianz-Arena für Mergim Berisha

Margim Berisha steht am Sonntag in der Allianz-Arena auf jeden Fall in der Startelf des FCA.

Plus FCA-Trainer Enrico Maaßen gibt im Duell mit dem FC Bayern München seinem Stürmer Mergim Berisha eine Startelf-Garantie. Das hat zwei Gründe.

Von Robert Götz

Normalerweise geht Enrico Maaßen bei der Spieltagskonferenz mit Hinweisen auf seine Startelf sehr, sehr, sehr sparsam um. Meist gibt der Trainer des FC Augsburg freundlich und wortreich Auskunft, doch eine verbindliche Antwort kommt selten über seine Lippen. Vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Bayern machte er aber eine Ausnahme. Es überraschte nicht die Tatsache, dass Mergim Berisha gegen die Bayern stürmen wird, sondern dass Maaßen dies schon am Freitag bekannt gab: "Er hat eine sehr gute Bilanz gegen den FC Bayern und wird am Sonntag auf dem Platz stehen."

Mergim Berisha traf für RB Salzburg und den FCA gegen den FC Bayern

Berisha bekommt also in der Allianz-Arena gegen die Bayern die große Bühne, auf der sich der gebürtige Berchtesgadener so wohl fühlt. Fünf Treffer hat er in vier Duellen mit RB Salzburg und dem FCA gegen den Rekordmeister erzielt. Im vergangenen September gewann der FCA zu Hause dank seines Treffers mit 1:0, beim Rückspiel in München (3:5) traf er sogar zweimal.

