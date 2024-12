Trotz 2:2: Der FCA fühlt sich wie ein Sieger

Wie unterschiedlich eine Punkteteilung aufgefasst werden kann, ließ sich nach Schlusspfiff in der Frankfurter Arena beobachten. Während Spieler und Verantwortliche der Eintracht einen geknickten Eindruck hinterließen und Fans enttäuscht die Spielstätte verließen, wirkten alle, die es mit dem FC Augsburg hielten, geradezu freudig erregt. Hier ein Lächeln, da ein Abklatschen, Stürmer Phillip Tietz entfuhr gar ein kleiner Jubelschrei, als er die Kabine betrat. Jess Thorup machte keine Ausnahme. „Ich bin sehr zufrieden mit einem Punkt. Für mich war es zwischenzeitlich ein 50:50-Spiel, das in beide Richtungen hätte gehen können“, so der FCA-Trainer.

