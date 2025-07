FCA gegen Eintracht Frankfurt: Ein 0:0, das beiden hilft?

Jess Thorup, Trainer des FC Augsburg, war genauso hin- und hergerissen wie sein Kollege von Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller. So richtig über den einen Punkt freuen konnten sich die beiden Trainer am Ostersonntag nach dem 0:0 nicht. Irgendwie zufrieden waren sie aber schon. „Diesen Punkt hier mitzunehmen, ist absolut positiv“, war von Toppmöller bei der Pressekonferenz zu hören. „Insgesamt haben wir uns den Punkt gegen eine Top-Drei-Mannschaft verdient“, bilanzierte Thorup. „Am Ende kann das Spiel in beide Richtungen gehen. Auch ein 3:3 wäre nach den Chancen als Ergebnis gut möglich gewesen.“

