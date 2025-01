Es wird langsam frostig für FCA-Trainer Jess Thorup

Natürlich ist es kein Beinbruch, wenn der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart verliert. Der VfB ist immerhin amtierender deutscher Vizemeister, spielt in der Champions League und hat unter Trainer Sebastian Hoeneß eine atemberaubende Entwicklung genommen. Und der FCA zeigte sich nach der Kiel-Pleite auch verbessert.

Der FCA erspielt sich nahezu keine Chancen

Was aber auch am Sonntagabend Anlass zur Sorge gab – dem FCA gelang es so gut wie gar nicht, sich Torchancen zu erarbeiten. Die Defensive stand solide, in die torgefährliche Zone vor dem Stuttgarter Tor kam der FCA nur ganz ganz selten. Vielversprechende Konterchancen wurden oft schon im Ansatz, meist durch technische Unzulänglichkeiten oder fahrige Abspiele, vergeben. Da stimmt die Balance derzeit nicht.

Auch die sportliche Leitung sitzt mit im Boot

Daran trägt FCA-Trainer Jess Thorup nicht alleine die Schuld. Auch die Zusammenstellung der Mannschaft erscheint unausgewogen. Und da sitzt auch die sportliche Leitung mit im Boot. Doch der Trainer ist das ausführende Organ. Er muss die Lösungen auf dem Platz finden. Am besten schon am Mittwoch bei Union Berlin. Dann wartet gleich das Auswärtsspiel in Bremen. Diese Englische Woche hat es in sich.

Die Augsburger Verantwortlichen hoffen noch, dass Thorup die Wende gelingt. Sollte dem Dänen aber nicht bald eine signifikante Verbesserung im Spiel seiner Mannschaft gelingen, wird das Klima um ihn nicht nur wegen der Außentemperaturen frostig.