Ex-FCA-Spieler Philipp Max hat die Nationalmannschaft noch nicht abgeschrieben

Plus Einst bereicherte Philipp Max die linke Außenbahn des FC Augsburg. Nach einer Zwischenstation in Eindhoven wird er wohl fest zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Letztendlich wurde es PSV Eindhoven. In der langen Liste hatte kaum ein europäischer Spitzenverein gefehlt, dem einmal Interesse an Philipp Max nachgesagt worden war. Barcelona, Liverpool, Dortmund oder Paris St. Germain. Gerüchte ploppten auf, verschwanden wieder. Das Spielchen wiederholte sich in den Transferperioden. Im Juni 2019, vier Jahre stand er damals beim FC Augsburg unter Vertrag, zeigte Max seine Unzufriedenheit, dass ein Wechsel bis dato nicht zustande gekommen war.

Wörtlich sagte er: "Mir wurde seit 2015 immer von Vereinsseite gesagt, dass der FCA für mich ein Sprungbrett sei." Auf den Absprung musste er aber auch danach noch ein Jahr warten. Max landete weder in Mailand noch Madrid, sondern der europäisch eher zweitklassigen Eredivisie. Immerhin noch bei einem namhaften Spitzenklub in den Niederlanden. In der Rückschau wirkt Max dennoch zufrieden. "Für mich war das damals genau der richtige Schritt. Mal herauszukommen, international zu spielen."

