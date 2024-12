Ex-FCA-Profi Ragnar Klavan beendet Karriere – und strebt nach hohem Amt

Ragnar Klavan, der Ex-Profi des FC Augsburg, beendet seine Fußball-Karriere. Das verkündete der 39-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Auch auf sozialen Medien teilte er seinen Fans das Ende seiner aktiven Laufbahn mit. „Heute verabschiede ich mich von meiner ‚ersten Liebe‘ und schließe das Kapitel von 24 unglaublichen Jahren als Profifußballer“, schrieb der Este auf Instagram und dankte seiner Familie, Freunden, ehemaligen Mitspielern und Trainern.

Ex-FCA- und Liverpool-Profi Ragnar Klavan beendet Karriere

Klavan war einst der erste Este überhaupt in der Fußball-Bundesliga. Nach seinem Wechsel 2012 vom niederländischen Klub AZ Alkmaar nach Augsburg, schnürte er seine Schuhe bis Sommer 2016 für den FCA, absolvierte insgesamt 140 Spiele und erzielte dabei vier Treffer.

Im Sommer 2016 zog es ihn zum großen FC Liverpool, was er in seinem Statement als „die Kirsche auf dem Kuchen“ bezeichnete. Mit dem englischen Spitzenklub erreichte er sogar das Champions-League-Finale, das jedoch 1:3 gegen Real Madrid verloren ging (Klavan wurde dabei nicht eingesetzt). Zuletzt stand er seit Sommer 2023 bei Kalev Tallinn unter Vertrag.

Ragnar Klavan will Präsident des estnischen Fußballverbands werden

Doch Klavan will sein Dasein als Fußball-Rentner weniger ruhig angehen, sondern hat bereits große Ambitionen auf ein hohes Amt. „Mein nächster großer Traum ist ein Traum für den estnischen Fußball“, erklärte der Ex-FCA-Profi auf Instagram: „Ich freue mich, meine Kandidatur für die Präsidentschaft des estnischen Fußballverbands im Jahr 2025 bekannt zu geben.“

Es se sein großer Traum, „die estnischen Auswahlmannschaften in den Top 50 der Fifa-Rangliste zu sehen“, so Klavan, „und ich weiß, dass wir das Potenzial dazu haben“. In seiner Karriere wurde der Innenverteidiger siebenmal zu Estlands Fußballer des Jahres gewählt, wurde niederländischer, norwegischer und zweimal estnischer Meister.