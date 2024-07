FCA treibt Umbau voran: Beljo-Transfer zu Rapid Wien und Warten auf Demirovic

Am 12. Oktober schien Dion Beljo endlich der Durchbruch in die große Welt des Fußballs gelungen. Der damals 21-jährige Stürmer des FC Augsburg gab sein Debüt in der kroatischen Nationalmannschaft. Zwar konnte auch er nach seiner Einwechslung in der 80. Minute die 0:1-Niederlage gegen Türkei im EM-Qualifikationsspiel nicht verhindern, doch das war nicht so wichtig. Er war nun A-Nationalspieler. Ein paar Tage später folgte sein zweiter Einsatz. Gegen Wales (1:2) durfte er in der Halbzeit ran.

Zudem hatte er vor der Länderspielpause beim FCA in der Bundesliga endlich mal wieder 90 Minuten durchgespielt. Zwar hatte der 1,95 große Stürmer mit seinem Team eine blamable 1:2-Niederlage beim SV Darmstadt 98 einstecken müssen, doch endlich hatte ihm der damalige Trainer Enrico Maaßen wieder vertraut.

FCA-Trainer Jess Thorup hat für Dion Beljo keinen Platz

Doch als Beljo von der Länderspielreise nach Augsburg zurückkehrte, war nichts mehr wie vorher. Maaßen war weg, Jess Thorup da. Und der dänischen Trainer hatte schnell mit Ermedin Demirovic und Phillip Tietz sein Traum-Sturmduo gefunden. Beljo blieb nur der Platz auf der Bank. Zwar kam er immer wieder zu Minuteneinsätzen, doch so richtig fand er keinen Draht, um Thorup zu überzeugen. Die Hürde war auch fast unüberwindbar. Das Duo Demirovic/Tietz harmonierte perfekt.

Ein gewohntes Bild, dass es so nicht mehr geben wird in der neuen Saison: FCA-Trainer Jess Thorup wechselt Sven Michel und Dion Beljo (links) ein. Foto: Ulrich Wagner

Anstatt zu kämpfen, resignierte Beljo immer mehr. Auch in der Schlussphase der Saison, als auch Demirovic und Tietz nicht mehr trafen, konnte das kroatische Talent nicht punkten. „Mal ist es besser einen Schritt nach links oder nach hinten zu gehen, um zwei Schritte nach vorn zu machen“, hatte Thorup vor wenigen Tagen zur Situation von Beljo im Interview mit unserer Redaktion gesagt.

Der Vertrag von Dion Beljo beim FCA läuft bis Ende Juni 2027

Dieser Schritt wurde jetzt vollzogen. Am Dienstag gab der FCA bekannt, dass Beljo für ein Jahr an den österreichischen Erstligisten Rapid Wien ausgeliehen wird. Für eine niedrige sechsstellige Leihgebühr und mit einer Kaufoption für den Traditionsklub. Die soll acht Millionen Euro betragen. Eine Rückkauf-Option gibt es nicht. Die Rechnung des FCA ist einfach: Schlägt Beljo ein und Rapid zieht die Kaufoption, dann macht der FCA einen satten Gewinn. Hatte man im Januar 2023 drei Millionen Euro an den NK Osijek überwiesen und Beljo mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Kehrt Beljo im Sommer zurück, dann hat er Spielpraxis gesammelt und vielleicht gelingt ihm ja der Durchbruch im zweiten Anlauf.

Ex-Club-Trainer Robert Klauß trainiert Rapid Wien

In Wien freut man sich auf Beljo. „Ich traue ihm absolut zu, dass er sich bei uns zu einem Torgaranten entwickeln kann“, meinte Geschäftsführer Sport Markus Katzer. Rapid-Trainer ist seit November der ehemalige Nürnberger Coach Robert Klauß. Der 39-Jährige kennt Beljo genau. Der kann sich bei Rapid auch international beweisen. Als Vierter der Meisterrunde greift Rapid in die zweite Qualifikationsrunde der Europa League ein. „Mein klares Ziel ist es, durch die Leihe nach Wien wieder mehr Einsatzminuten und Scorerpunkte zu sammeln und viele Spiele von Beginn an zu bestreiten“, ließ sich Beljo über den FCA zitieren.

Robert Klauß bei seiner Präsentation im November als neuer Rapid-Trainer. Foto: Tobias Steinmaurer, dpa

Dort geht der Umbau in der Offensive mit diesem Transfer weiter. Zuvor war Routinier Sven Michel zum SC Paderborn abgegeben worden. Dafür wurden mit Yusuf Kabadayi ein Linksaußen und mit Samuel Essende und Steve Mounié zwei Mittelstürmer geholt.

VfB Stuttgart bietet für Deniz Undav deutlich mehr als für Ermedin Demirovic

Jetzt wartet alle gespannt auf den Königstransfer von Ermedin Demirovic. Der Vertragspoker mit dem VfB Stuttgart läuft auf Hochtouren. Der VfB hat dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro geboten, der FCA will über 20 Millionen Euro einnehmen. Zumal der VfB bereit ist, für Wunsch-Stürmer Deniz Undav an Brighton & Hove Albion wohl knapp 30 Millionen Euro zu überweisen. Demirovic ist zwei Jahre jünger. Jetzt könnte aber schnell Bewegung in die Patt-Situation kommen. Wie diverse Medien berichten, sollen sich Borussia Dortmund und VfB-Stürmer Serhou Guirassy einig sein. Aufgrund einer Ausstiegsklausel soll Guirassy für 18 Millionen Euro wechseln. Vom VfB zum BVB geht auch Waldemar Anton. Seine Ablösesumme: 22 Millionen. Macht insgesamt 40 Millionen Euro. Davon möchte der FCA über die Hälfte haben.

Erst dann kann weiter investiert werden, aber nicht in die Offensive, sondern in die Außenverteidigung.