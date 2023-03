FC Augsburg

vor 49 Min.

FCA gegen Bremen: Ein Duell der beiden 1:0-Stürmer

Mergim Berisha (r., hier gegen Bremens Weiser) hat in Berlin nicht überzeugt. Am Samstag soll das anders werden.

Plus Augsburgs Mergim Berisha und Werders Niclas Füllkrug erzielen häufig die Führungstreffer für ihre Teams. Am Samstag treffen sie in der WWK-Arena aufeinander.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Es könnte ein besonderes Duell werden. Eines von zwei Stürmern, die womöglich auch in den Gedanken von Hansi Flick eine Rolle spielen. Bei Bremens Niclas Füllkrug ist das definitiv der Fall, ihn hatte der Fußball-Bundestrainer bereits bei der Weltmeisterschaft in Katar in seinem Kader und setzte ihn gelegentlich ein. Für manchen Experten vielleicht sogar zu selten. Augsburgs Mergim Berisha könnte dagegen ein Mann der Zukunft sein in der deutschen Nationalmannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen