FCA-Geschäftsführer Michael Ströll: "Ein Ausverkauf droht nicht"

Plus Michael Ströll hat seinen Vertrag beim FC Augsburg verlängert. Er spricht über die Zukunft, über die Chancen, aber auch über mögliche Abgänge nach der Saison.

Gratulation zur Vertragsverlängerung als gesamtverantwortlicher Geschäftsführer (CEO) bis 2029. Einfache Frage: Warum?



Michael Ströll: Weil ich seit 18 Jahren diesen Weg im Profibereich mit dem FCA mitgestalten und verantworten darf, mir der Klub enorm ans Herz gewachsen ist und ich eine besondere Verbundenheit zum FCA habe. Außerdem ist unser Weg hier noch nicht zu Ende.

Seit Sie beim FC Augsburg in verantwortlicher Position arbeiten, ging es kontinuierlich bergauf. Der FCA ist finanziell kerngesund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine anderen Angebote für Sie gegeben hat, zu einem anderen Klub zu wechseln.



Ströll: Sicher gab es immer mal wieder Anfragen. Aber ich habe mich mit keiner einzigen wirklich auseinandergesetzt, weil der FCA mein Verein ist und die Rahmenbedingungen für mich hier optimal sind. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Wenn mein Vertrag endet, dann bin ich mehr als mein halbes Leben beim FCA. Das ist mehr als ein Job für mich.