FCA in der Einzelkritik: Nicht nur André Hahns Auftritt war der Hammer

Plus Auch Michael Gregoritsch überzeugt erneut als Torschütze beim 2:0-Sieg des FC Augsburg gegen Union Berlin. Raphael Framberger und Iago erweisen sich als Gewinn für die Abwehrreihe.

Rafal Giekiewicz: Nach seiner Corona-Infektion mit unvermindert kämpferischem Einsatz zurück im Tor. Immer auf dem Posten, wenn er gebraucht wurde, wie etwa in der 44. Minute, als er einen präzisen Kopfball von Niko Gießelmann übers Gestänge lupfte. Auch in der Schlussphase hellwach, als Endo (79.) und Michel (90.) aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer hätte erzielen können. Note 2,5