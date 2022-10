FCA-Mittelfeldspieler Niklas Dorsch muss operiert werden

Plus Niklas Dorsch wird in diesem Jahr kein Spiel mehr für den FC Augsburg bestreiten. Der FCA-Profi hat sich wieder den Mittelfußknochen angebrochen und sich jetzt für eine Operation entschieden.

Die ersten Befürchtungen über die Schwere der Verletzungen von Niklas Dorsch haben sich bestätigt. Bei weiteren Untersuchungen unter anderem mittels eines MRT's stellte sich heraus, dass sich der Mittelfeldspieler des FC Augsburg wieder den Mittelfußknochen des linken Beines angebrochen hat.