FCA-Niederlage gegen Mainz: Immerhin ist Ruben Vargas zurück

Plus Mit Reece Oxford, Niklas Dorsch und Ruben Vargas fehlten dem FC Augsburg lange Zeit drei wichtige Stützen. Der Schweizer Vargas feierte gegen Mainz sein Comeback.

Zumindest die Rückkehr von Ruben Vargas war ein gutes Zeichen. Zählte der Schweizer doch lange Zeit zu dem Spieler-Trio, dem Enrico Maaßen immer mehr hinterher trauerte. Reece Oxford, Niklas Dorsch und eben Vargas sind drei wichtige Säulen im Gebilde des FC Augsburg. Stehen sie zur Verfügung, kann sich ein Spielsystem verändern. Fehlen sie, gilt natürlich das Gleiche.