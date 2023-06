FC Augsburg

vor 31 Min.

FCA nützt die Sommernächte zur Präsentation der neuen Trikots

Plus Die neuen Trikots des FC Augsburg werden am Donnerstag während der Augsburger Sommernächten den Fans vorgestellt. Ein Spieler wird sie in der kommenden Saison nicht mehr tragen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Eine größere und vor repräsentativere Plattform vor allem für den Vertreter des neuen Ausrüsters Mizuno hätte der FC Augsburg für die Präsentation seiner neuen Trikots kaum finden können: die Augsburger Sommernächte. Am Donnerstag um 18 Uhr werden dort die neuen Heim- und Ausweichtrikots des Bundesligisten auf der Bühne am Moritzplatz den FCA-Fans vorgestellt. Dort werden übrigens auch FCA-Präsident Markus Krapf am Freitag (ab 18 Uhr) und FCA-Cheftrainer Enrico Maaßen am Samstag (ab 19 Uhr) zu einer Talkrunde zu Gast sein.

FCA-Präsident Markus Krapf verspricht: "Es wird niemand angemalt"

Das Geheimnis um die neue Spielkleidung wird allerdings am Donnerstag schon um 14 Uhr gelüftet. Da gibt es eine erste Präsentation in den Räumen des Exklusivpartners VR-Bank Augsburg Handels- und Gewerbebank in der Annastraße. „Wir werden niemanden anmalen“, versprach FCA-Präsident Markus Krapf beim Podcast Viererkette und nahm damit selbstironisch die Präsentation vor der Saison 13/14 auf die Schippe. Damals wurden die FCA-Profis Andre Hahn, Daniel Baier und Tobias Werner von drei weiblichen Models begleitet, die ebenfalls eines der Trikots trugen. Allerdings waren diese nicht aus Stoff, sondern mit Body-Painting-Farbe auf den nackten Oberkörper gesprüht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen