FC Augsburg

17:36 Uhr

FCA-Spieler Mads Pedersen ist der traurige Bayern-Schreck

Plus Mads Pedersen traf zum zweiten Mal in seiner Karriere für den FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Im November 2021 gewann der FCA mit 2:1. Diesmal reichte es nicht zum Sieg. Trotzdem könnte der Däne vom Pokalaus profitieren.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als da Mads Pedersen in der 82. Minute nach seiner Auswechslung abgekämpft, verschwitzt, mit einem herunter gelassenen Stutzen und mit hängendem Kopf vor der Haupttribüne Richtung Auswechselbank schlürfte, da hätte man den Mittelfeldspieler des FC Augsburg gerne in den Arm genommen und getröstet. 2:4 stand es da für den FC Bayern München, das Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals kam unausweichlich näher. Das 2:5 und den Schlusspfiff erlebte Pedersen dann erschöpft in einem der rot-grünen Sitze kauernd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen