vor 21 Min.

FCA-Spieler Niklas Dorsch verletzt sich bei Comeback erneut

Niklas Dorsch stand kurz vor seinem FCA-Comeback in der Bundesliga. Jetzt ist er wohl wieder verletzt.

Plus Niklas Dorsch stand kurz vor seinem FCA-Comeback in der Bundesliga. Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg hätte der 24-jährige Mittelfeldspieler wieder im Kader stehen sollen. Doch dann kam alles ganz anders.

Von Herbert Schmoll und Robert Götz

16 Minuten waren im Rosenaustadion gerade mal absolviert, als FCA-Trainer Enrico Maaßen auf der Haupttribüne mit ansehen musste, wie Dorsch von zwei Helfern gestützt in die Kabine getragen werden musste. Nach einem Zweikampf an der Außenlinie, Schiedsrichter Steffen Ehwald aus Geldersheim hatte kein Foul erkannt, war Dorsch liegengeblieben und konnte nicht mehr weiter spielen. Eine genaue Diagnose gab es am Abend noch nicht, doch scheint es wieder das linke Bein betroffen zu sein.

