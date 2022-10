FC Augsburg

FCA-Torwart Gikiewicz fällt wohl auch gegen den FC Bayern aus

Plus Im Pokalspiel gegen den FC Bayern bleibt die Personaldecke des FC Augsburg angespannt. Torwart Gikiewicz fehlt weiter, nur ein Verletzter könnte zurückkommen.

Von Florian Eisele

Gikiewicz. Oxford. Uduokhai. Gouweleeuw. Bauer. Dorsch. Strobl. Jensen. Sarenren Bazee. Maier. Hahn. Was sich liest wie eine mögliche FCA-Aufstellung, ist – zumindest in Bezug auf die 2:3-Pleite in Köln – eine Verletztenliste. Diese elf Profis standen Trainer Enrico Maaßen am Sonntag nicht zur Verfügung. Die Personalnot sorgte dafür, dass mit Innenverteidiger Daniel Katic und Mittelfeldspieler Josué Mbila zwei Talente aus der U23 zu den Profis abkommandiert wurden.

