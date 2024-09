FCA-Trainer Jess Thorup: „Dass er den Mainz-Spieler nicht mitnimmt, verstehe ich nicht“

….. zur Frage nach den drei Gegentoren jeweils nach Flanken:



FCA-Trainer Jess Thorup Wenn der Gegner dreimal aufs Tor schießt und er macht drei Tore, dann müssen wir schon schauen, wie wir da die Box verteidigen. Da müssen wir uns ganz klar verbessern. Das war der Negativ-Tiefpunkt bei unserem Spiel heute.

FCA-Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj Was wir uns ankreiden lassen müssen, ist unsere Box-Verteidigung. Die war gar nicht gut. Wenn du so drei Gegentore bekommst, ist es zu einfach. Jede Woche drei Tore aufzuholen, ist schwer.

FCA-Innenverteidiger Keven Schlotterbeck Wir können viel über den Schiedsrichter schimpfen, aber da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wir liegen nach 15 Minuten 0:2 hinten, rennen einen Rückstand hinterher, machen und tun und gehen dann richtig enttäuscht ins Bett. Wir haben von den gefühlt vier Flanken drei nicht verteidigen können.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic Ich möchte nichts schönreden. Du kannst und darfst einfach nicht drei Tore nach Flanken bekommen. Punkt. Aus. Da verteidigt die Mannschaft diese Box-Tore einfach so, wie man sie nicht verteidigen soll.

… zur Elfmetersituation:

Elvis Rexhbecaj Es ist keine Fehlentscheidung. Wenn er ihn gibt, dann muss er dabei bleiben. Das ist unbegreiflich, dass wir bei den Elfmeterszenen immer ins Hintertreffen geraten.

Keven Schlotterbeck Ich schlage am Ball vorbei, bekomme einen Treffer am linken Fuß. Ein Treffer ist ein Foul. Der Schiedsrichter geht drei Minuten raus. Es ist eine 50:50-Aktion, es ist keine klare Fehlentscheidung. Dann ist es für mich ein Elfmeter. Die Mainzer sehen es sicher anders.

Mainz-Trainer Bo Hendriksen Ich denke, es war kein Elfmeter. Aber er hat viel Zeit (es sich anzuschauen) und ich hoffe, er hat die richtige Entscheidung getroffen.

Jess Thorup Zum Elfmeter möchte ich lieber nichts sagen.

Marinko Jurendic Das war keine krasse Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter steht da, sieht es. Was denkt er (der VAR) sich da, dass er interveniert und sagt, geht deinen Fehler noch mal suchen. Da ist Kontakt da, das ist ärgerlich und unverständlich, dass jeder einen anderen Maßstab anlegt. Da sollen die im Kölner Keller wegbleiben. So wird die Autorität des Schiedsrichters untergraben.

…zur Frage nach dem Platzverweis gegen Samuel Essende

Elvis Rexhbecaj Es ist für Essende wohl eine Rote Karte. Da nehmen wir uns leider die große Chance. Aber kurz zuvor trifft Dominik Kohr mit dem Ellenbogen am Gesicht. Wir müssen uns da wohl fallen lassen, damit wir auch mal berücksichtigt werden.

Keven Schlotterbeck Es soll und muss wohl eine Rote Karte gegen Samuel geben, aber wenn der Stoß davor von Dominik Kohr so gezielt zum Kopf geht, dann können wir auch 10:9 weiterspielen. (Anm. d. Red. Zuvor musste schon der Mainzer Amiri mit Gelb-Rot vom Platz)

Jess Thorup So etwas geht bei mir nicht, er (Essende) stellt sich da klar über die Mannschaft. Aber wenn der Gegner ihn mit dem Ellenbogen trifft, warum sieht der VAR auch nicht auf das? Samuel ist klar eine Rote Karte, so ist das.

Icon Vergrößern Schiedsrichter Sören Storks zeigt Samuel Essende (verdeckt) die Rote Karte. +++ Foto: Harry Langer, dpa Icon Schließen Schließen Schiedsrichter Sören Storks zeigt Samuel Essende (verdeckt) die Rote Karte. +++ Foto: Harry Langer, dpa

Dass er den Mainz-Spieler nicht mitnimmt, verstehe ich nicht.

Marinko Jurendic Das ist ein No-Go. Da hat er (Samuel Essende) egoistisch gehandelt. Da kannst du provoziert werden, wie du willst, da reagierst du nicht so. Wie auch immer Kohr gespielt hat, unfair, provokant. Warum sieht er (VAR) so etwas nicht. Sind das dann die gleichen Maßstäbe, wenden sie andere Bilder an? Ich weiß es nicht, ich sitze nicht im Keller.

Nur einer wollte nach dem Spiel nichts öffentlich sagen: Schiedsrichter Sören Storks