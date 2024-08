Ausgleich von Rexhbecaj aus 20 Metern: Das FCA-Spiel im Liveticker

Als rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung des FC Augsburg bekannt gegeben wurde, fehlten zwei prominente Namen. Felix Uduokhai und Kristijan Jakic. Auf den Innenverteidiger verzichtete FCA-Trainer Jess Thorup freiwillig. Wie berichtet, steht Uduokhai kurz vor dem Wechsel zu Besiktas Istanbul. Mittelfeldspieler Jakic hatte Thorup in der Defensivabteilung im Mittelfeld eigentlich fest eingeplant. Doch der Kroate verletzte sich im Abschlusstraining am Sprunggelenk und fällt kurzfristig aus. Auch Neuzugang Marius Wolf schaffte es nicht in die Startelf. Er sitzt wie Ruben Vargas auf der Bank. So vertraut Thorup in der ausverkauften WWK-Arena auf die gleiche Startelf wie beim 4:1-Pokalerfolg bei Viktoria Berlin:

Labrović - Giannoulis, Schlotterbeck, Gouweleeuw, Pedersen – Breithaupt – Maier, Rexhbecaj, Engels – Essende, Tietz.

Sie sollten endlich in der 14. Bundesligasaison in Folge den ersten Heimsieg zum Saisonstart holen. Es ist eine schwarze Serie. Der FCA hat an einem 1. Bundesliga-Spieltag noch nie zu Hause gewonnen. Es gab zwei Remis, darunter das spektakuläre 4:4 gegen Mönchengladbach zum Auftakt 2023/24 und sechs Niederlagen.

Doch Thorup warnte vor Bremen: „Werder wird versuchen, viel Mann gegen Mann sowie hohes Pressing umzusetzen. In den letzten Wochen haben wir daran gearbeitet, genau auf solche Situationen reagieren zu können.“ Allerdings hatte er in der vergangenen Saison keine guten Erfahrungen mit Bremen gemacht. Er verlor beide Spiele (0:2 und 0:5).