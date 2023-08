FC Augsburg

06:23 Uhr

FCA-Verteidiger Maxi Bauer hat keine Angst vor Harry Kane

Plus Maximilian Bauer erzielt beim 4:4 des FCA gegen Mönchengladbach sein erstes Bundesliga-Tor. Am Sonntag beim FC Bayern wartet die nächste große Aufgabe auf ihn.

Von Robert Götz

Als Maximilian Bauer, den alle beim FC Augsburg nur Maxi nennen, am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach sein allererstes Bundesliga-Tor erzielt hatte, da gab es keine Herz-Szene, kein Rühren im Kaffee, keinen gespannten Bogen oder einen Kuss auf den Ehering. Nein – er lief einfach schnell wieder in die eigene Hälfte. „Ich habe mich im Spiel kurz gefreut, aber da ist man so fokussiert, dass man sich kaum Gedanken darüber macht“, erzählt der 23-Jährige am Mittwochvormittag nach dem Training.

FCA-Profi Maxi Bauer mit erstem Tor im 54. Bundesliga-Spiel

Es war ja auch in der 41. Minute nicht das Siegtor, sondern „nur“ der 1:2-Anschluss-Treffer und dann hat Bauer als Innenverteidiger ja nicht so viel Übung im Torjubel. Es war sein erster Treffer in seinem 54. Bundesliga-Spiel (26 für Fürth, 28 für den FCA). So richtig realisierte er diesen für ihn wichtigen Karrierepunkt erst später. „Das kommt dann danach, wenn man viele Nachrichten auf das Smartphone bekommt. Dann realisiert man das erst so richtig.“

