Felix Uduokhai: "Jetzt beginnt die zweite Halbzeit für mich"

Felix Uduokhai weiß noch nicht, was die Zukunft bringt. Er weiß nur, dass sie nicht beim FC Augsburg liegen wird.

Plus Innenverteidiger Felix Uduokhai wird seinen Vertrag beim FC Augsburg nicht verlängern. Ein Gespräch über Beweggründe, seine ungewisse Zukunft und die komische Situation im Trainingslager.

Von Robert Götz

Warum haben Sie sich dazu entschieden, Ihren Vertrag beim FCA, der 2024 ausläuft, nicht zu verlängern?



Felix Uduokhai: Ich bin 25 Jahre alt, stehe in der Mitte meiner Fußballkarriere und möchte gerne noch etwas anderes sehen. Jetzt beginnt quasi die zweite Halbzeit für mich und es ist ein gutes Alter, um noch einmal etwas Neues zu beginnen, entweder im Ausland oder auch in der Bundesliga.

Der FCA hätte Ihren Vertrag sehr gerne verlängert. Die Perspektiven wären für Sie als Führungsspieler doch verlockend gewesen?



Uduokhai: So tief sind wir in den Gesprächen gar nicht gegangen, was das alles bedeutet hätte. Ich habe unabhängig davon für mich selbst den Entschluss gefasst, meinen Vertrag nicht zu verlängern.

