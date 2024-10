Auch gegen Schalke glänzt Claude-Maurice

Finn Dahmen Jess Thorup hatte seinem Torwart im Pokal eine Einsatzchance bieten wollen und ihn daher für Stammkraft Labrovic in die Startelf berufen. Dahmen also durfte spielen, musste aber in Hälfte eins vornehmlich schauen, dass seine Muskulatur nicht zu kalt wurde. Der FC Schalke ließ ihn weitgehend in Ruhe. Änderte sich nach der Pause, als er plötzlich nach gut einer Stunde gefordert war und einen Fernschuss über die Latte lenkte. Note 2,5

