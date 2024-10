FCA in Wolfsburg: Süßes oder Saures?

Natürlich sind die Kinder von FCA-Trainer Jess Thorup früher gruselig verkleidet an Halloween um die Häuser gezogen und haben mit dem Spruch: „Süßes! Sonst gibt's Saures“ um Süßigkeiten gebettelt. Auch in Dänemark ist dieser Brauch aus den USA längst heimisch geworden. Vielleicht wäre der Gruselfaktor eine ganz gute Motivationshilfe am Wochenende nach Halloween, die der Trainer des Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel des FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg anwenden könnte.

