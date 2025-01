FCA in Bremen: Effektiv und mit dem nötigen Glück

Mich nervt es extrem, wie schlecht Henri Koudoussou bewertet wird. Das war eine gute Leistung, die der erfahrene Wolf nicht regelmäßig abliefert. Auf der anderen Seite gibt es für gleich Lestung eine 3,0. Und noch was: Was hat man Finn Dahmen nicht genervt mit der Frage nach dem ersten zu Null Spiel. Jetzt hat er zweimal auswärts zu Null gespielt und es wird konstatiert, dass er Glück gehabt habe. Ja. So ist es ist es und genau das gehört neben der Leistung der Verteidigung eben dazu, um zu Null zu spielen. Ansonsten tolle Leistung der Mannschaft. Hätte man ihr fast nicht mehr zugetraut.