Der Kapitän des FC Augsburg ist zurück an Bord

Für Jeffrey Gouweleeuw war es keine Frage. Natürlich trat er als Kapitän die weiteste Bundesliga-Dienstreise des FC Augsburg nach Kiel mit der Mannschaft an. Auch wenn er nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt war, auch wenn er als vierfacher Familienvater drei Tage vor Weihnachten anders gebraucht hätte werden können, wie als Zuschauer auf der Tribüne. Von dort musste er tatenlos mitansehen, wie sich seine Mannschaft mit einer 1:5-Klatsche in die kurze Weihnachtspause verabschiedete.

Jeffrey Gouweleeuw: „Uns fehlen ein paar Punkte“

Kurz vor dem Bundesligastart am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der WWK-Arena gegen den VfB Stuttgart will Gouweleeuw über die Leistung („Ich bin überzeugt, dass es ein Ausrutscher war“) nicht viel reden. Dass vor allem diese Niederlage die Bilanz der Hinrunde in ein noch trüberes Licht taucht, ärgert Gouweleeuw. Sein Fazit nach 15 Spielen mit 16 gewonnenen Zählern: „Wir haben am Anfang etwas gebraucht, um uns zusammenzufinden. Wir hatten auch Pech mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen. Das sind Fakten und auch darum fehlen uns ein paar Punkte.“

Umstellung nach Flut von Gegentoren

Das ist die zahlenbasierte Seite der Betrachtung. Dass von der attraktiven Spielweise, die vom Verein vor der Saison ausgerufen wurde, nicht mehr so viel zu sehen ist, ist für Gouweleeuw nicht verwunderlich. „Am Anfang der Saison haben wir offensiven Fußball gespielt, mit viel Risiko. Das war für die Zuschauer sicher attraktiv, aber so konnten wir nicht weiter machen. Wir bekamen einfach zu viele Tore“, erklärt er. Die Konsequenz: „Wir haben dann etwas umgestellt, spielen jetzt kompakter, was unsere Basis ist. Das ist für den neutralen Zuschauer weniger attraktiv. Man kann es aber nicht allen recht machen. Wichtig ist es, die richtige Balance zu finden.“

Doch das sei sehr schwierig auf diesem Niveau. Gouweleeuw: „Es gibt nur sehr wenige Mannschaften, die schönen und auch erfolgreichen Fußball spielen können. Dazu gehören wir noch nicht. Wir haben Ziele, wir wollen nicht mehr nur um den 13., 14. oder 15. Platz spielen. Aber wir sind nicht die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die das will. Darum ist jedes Spiel eng.“

FCA-Kapitän versteht Erwartungshaltung vor Bochum-Spiel nicht

Daher versteht Gouweleeuw auch die hohe Erwartungshaltung nicht, speziell vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. „Was mich überrascht, ist die Tatsache, dass ein Sieg gegen Bochum für viele nicht mehr reicht. Es war sicher kein schönes Spiel, aber gegen so einen Gegner muss man den Kampf annehmen. Jetzt war die Stimmung im Umfeld nicht so wie sonst nach wichtigen Siegen.“

Dass den FCA-Fans beim 1:0-Erfolg, anders als bei den Heimsiegen gegen Gladbach und Dortmund (jeweils 2:1), nur fußballerische Diätkost vorgesetzt wurde, dafür bittet Gouweleeuw um Verständnis. Mit solchen Leistungsschwankungen sei der FCA in der Bundesliga nicht alleine. „Warum sind die Unterschiede in der Bundesliga nicht so groß? Weil viele Mannschaften diese Konstanz nicht hinbekommen. Jeder kann jeden schlagen“, sagt Gouweleeuw. Und darauf setzt der Routinier auch beim Heimspiel gegen Vizemeister Stuttgart. „Zu Hause sind wir stark. Das haben wir schon gegen andere Mannschaften gezeigt, wie Dortmund. Dieses Selbstvertrauen müssen wir auch gegen den VfB zeigen.“

Wahl zum Spieler des Jahres ist für Gouweleeuw eine Ehre

Dabei wird es zum Wiedersehen mit Ermedin Demirovic kommen. Der Stürmer war im Sommer vom FCA zum VfB gewechselt. Trotzdem erreichte Demirovic in der Online-Abstimmung unserer Redaktion zum „FCA-Spieler des Jahres 2024“ mit 19 Prozent Platz zwei. Hinter Jeffrey Gouweleeuw mit 25 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dieses Voting freut Gouweleeuw. „Es ist schön, dass die Fans mich ausgewählt haben. Das ist eine Ehre für mich“, sagt der Niederländer. Es ist nicht nur die Wahl des konstantesten FCA-Spielers. 2024 verpasste der 33-Jährige nur zwei Bundesligaspiele. Zweimal war er gelbgesperrt. Es ist sicher auch eine Auszeichnung für die Treue des Innenverteidigers. Im Januar 2016 hatte der FCA ihn vom AZ Alkmaar geholt. Neun Jahre trägt Gouweleeuw nun das Augsburger Trikot.

Jeffrey Gouweleeuw steht kurz vor der Vertragsverlängerung

Und es deutet alles darauf hin, dass noch eine Saison dazukommt. Denn sein Vertrag, der am Ende der Saison ausläuft, verlängert sich automatisch, wenn er eine bestimmte Anzahl von Spielen erreicht. Details verrät Gouweleeuw nicht. Er sagt: „Es fehlen nicht mehr viele. Da braucht sich niemand Sorgen zu machen.“ Denn wenn er nicht gesperrt ist, dann spielt er.