Leicester City wird für den FC Augsburg ein richtiger Härtetest

Spätestens seit Mittwoch ist das Südafrika-Trainingslager des FC Augsburg Geschichte. Da begann der Bundesligist den letzten Teil der Vorbereitung auf die neue Saison, die mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Viktoria Berlin am 18. August startet. Damit ist auch die Zeit der großen Experimente für Jess Thorup vorbei.

Deshalb wird der FCA-Trainer beim Testspiel am Samstag (15.30 Uhr) im Kemptener Illerstadion gegen den englischen Premier-League-Rückkehrer Leicester City auch keine zwei Mannschaften mehr aufbieten. „Es wird Spieler geben, die 45 Minuten im Einsatz sind und welche die 75 Minuten spielen. Das entscheiden wir individuell.“

Leicester City wurde 2016 englischer Meister

Er freut sich auf den ersten richtigen Härtetest gegen den englischen Meister von 2016. „Leicester ist der bisher schwerste Gegner, da können wir gut gegen den Ball üben, üben, wie wir kompakt stehen, aber auch, was mit dem Ball möglich ist. Nach dem Spiel werden wir dann schon ein erstes Zeichen haben, wo stehen wir.“ Die Engländer halten derzeit ein Trainingslager in Weiler im Allgäu ab und ziehen das Interesse der Fans auf sich. Für das Spiel im Illerstadion in Kempten (Fassungsvermögen: 9.000 Zuschauer) gibt es nur noch Restkarten.

Ob Niklas Dorsch dabei sein kann, ist bis jetzt nicht sicher. Der FCA-Mittelfeldspieler prallte am Freitag im Training mit Felix Uduokhai zusammen, blieb benommen liegen und musste dann mit dem Golfcart zurück ins Stadion gebracht werden.

Patric Pfeiffer fehlt verletzt

Ganz sicher fehlen wird Ruben Vargas, der erst in dieser Woche nach seinem EM-Urlaub wieder ins Training eingestiegen ist und Patric Pfeiffer. Der Innenverteidiger verletzte sich am Donnerstag am hinteren rechten Oberschenkel. Wie lange er ausfallen wird, steht bisher nicht fest.

Patric Pfeiffer wird dem FCA gegen Leicester fehlen. Foto: Klaus Rainer Krieger