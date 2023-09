FC Augsburg

Marco Richter, vom Eigengewächs zum FCA-Schreck

Plus Nach zwei Jahren in Berlin wechselte Marco Richter vor Kurzem zu Mainz 05. Nun kommt der ehemalige FCA-Stürmer mit seinem neuen Verein nach Augsburg. Das gefällt nicht allen.

Von Robert Götz

Hertha-Trainer Pal Dardai hatte alle Register gezogen, um Marco Richter beim Erstliga-Absteiger zu halten. Nach dem sportlichen Super-Gau und der folgenden Spieler-Fluchtbewegung sollte der 25-Jährige zum Gesicht des Berliner Neuaufbaus werden. Dardai machte den Offensivspieler zum Kapitän, übertrug ihm damit Verantwortung. Der Plan schien aufzugehen, auch wenn der Zweitliga-Start mit drei Punktspiel-Niederlagen gründlich danebenging und der Ex-FCA-Stürmer, wie alle seine Kollegen, ohne Torerfolg blieb.

Ex-FCA-Trainer Martin Schmidt holt Marco Richter nach Mainz

Dann ging es um den 20. August ratzfatz. Der FSV Mainz 05 hatte Richter an der Angel. „Zuerst haben mich meine Berater angerufen und gesagt, dass sich am Abend noch jemand melden könnte. Schon eine Stunde später hat mein Handy geklingelt und Martin Schmidt war dran. Es war ein super Gespräch“, erzählt Richter über das Telefonat mit seinem Ex-Trainer beim FCA und jetzigen Mainz-Sportdirektor. Richter hatte am Köder Bundesliga-Rückkehr angebissen. Einen Tag später rief FSV-Trainer Bo Svensson an. Richter: „Dann ging alles ganz schnell.“ Auch weil die Ablöse sich am Ende auf „nur“ drei Millionen Euro belief. Der Anruf des FCA war umsonst, eine Rückkehr in die Heimat war für Richter kein Thema.

