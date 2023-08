FC Augsburg

Mergim Berisha vor Transfer zu 1899 Hoffenheim

Plus FCA-Stürmer Berisha wechselt innerhalb der Bundesliga und möchte bei Hoffenheim den nächsten Schritt seiner Karriere machen. Der FCA steht vor der Verpflichtung eines Innenverteidigers.

Enrico Maaßen hielt sich nicht lange auf. Es war fast schon 13 Uhr am Mittwochmittag, als der Trainer des FC Augsburg mit dem Rad vom Trainingsplatz zurückfuhr. Ein kurzer Satz nur, dann war er auch schon weg. "Mergim war heute nicht da", sagte Maaßen lediglich und bestätigte das Fehlen seines Stürmers beim nicht-öffentlichen Training am Vormittag. Belastungssteuerung oder eine Verletzung seien nicht der Grund, Berisha steht unmittelbar vor einem Wechsel zu 1899 Hoffenheim. Die Ablösesumme soll nach Informationen unserer Redaktion bei 14 Millionen Euro plus einer Beteiligung bei einem Weiterverkauf liegen.

Damit scheint sich das zu erfüllen, wovon Berisha schon lange geträumt hat. Der Nationalspieler hatte deutlich erklärt, dass er Augsburg verlassen und den nächsten Schritt seiner Karriere machen möchte. Nur: Lange Zeit gab es kein Angebot, das den Erwartungen der Augsburger entsprochen hätte. Erst vor wenigen Monaten hatten sie Berisha fest von Fenerbahce Istanbul für vier Millionen Euro verpflichtet, bei einem Weiterverkauf schwebte ihnen eine Summe zwischen zwölf und 15 Millionen Euro vor.

