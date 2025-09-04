Mit diesem Kader kann FCA-Trainer Sandro Wagner arbeiten

Wünsche wollte Sandro Wagner nie formulieren. Zumindest nicht öffentlich. Der Trainer des FC Augsburg betonte stets, dass er gerne mit den Akteuren arbeitet, die ihm ohnehin zur Verfügung stehen. Ihm habe es schon als Spieler nicht gefallen, wenn sein jeweiliger Trainer zu sehr nach Verstärkungen gegiert habe. Eine Erfahrung, die er mit in sein Trainerleben genommen hat. „Ich habe von Anfang an für mich das Credo, Fußballtrainer zu sein und kein Transfertrainer“, sagte er zuletzt. Wagner aber fügte auch an: „Klar: Jeder Fußballtrainer freut sich, wenn Riesenqualität dazukommt.“

Kam die beim FC Augsburg in der nun zurückliegenden Transferphase dazu? Haben sich alle Wünsche der Verantwortlichen erfüllt? Wurde der Kader so optimiert, dass die Saisonziele erreichbar sind? Klar ist: Der FCA hat in diesem Sommer kein Plus bei den Transfers erwirtschaftet. Gesicherte Informationen über Ablösesummen, eventuelle Boni oder Sondervereinbarungen gibt es selten, aber Tendenzen sind schon abzulesen. Stand jetzt steht beim FCA ein Minus von knapp elf Millionen Euro. Allerdings wurde dieses Mal kein Leistungsträger abgegeben. Eine Analyse des aktuellen Kaders des Fußball-Bundesligisten.

Tor Auf dieser Position muss sich Wagner keine Sorgen machen. Für ihn war von Beginn an klar, dass Finn Dahmen seine Nummer eins sein würde. Weil er nicht nur seine Qualitäten als Torhüter schätzt, sondern auch sein Können im Umgang mit dem Ball. Dahmen ist im Spielaufbau gefragt. Seine zuletzt starke Entwicklung dokumentieren nicht nur die 683 gegentorfreien Minuten aus der vergangenen Saison, sondern auch die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Dahmen steht im aktuellen Kader für die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele. Nediljko Labrovic ist ein zuverlässiger Stellvertreter, wie er nicht zuletzt am Mittwoch im Testspiel gegen Greuther Fürth bewiesen hat. Für seine Ambitionen in der kroatischen Nationalmannschaft ist allerdings die Ersatzrolle beim FCA nicht hilfreich. Noch aber gibt er sich damit zufrieden. Daniel Klein komplettiert das Torwartteam.

Abwehr Auch hier ist der FCA bestens aufgestellt. Chrislain Matsima bestätigt auch in den bisher wenigen Saisonspielen seine Entwicklung aus der vergangenen Runde. Im Januar hatten die Augsburger ihn aus Monaco per Kaufoption fest verpflichtet. Der 23-Jährige fühlt sich in Augsburg wohl und sieht den Klub als idealen Ort, um sich weiterzuentwickeln. So widerstand er der Versuchung, schon in diesem Sommer zu wechseln. Mit Jeffrey Gouweleeuw und derzeit Keven Schlotterbeck bildet der Franzose eine überdurchschnittliche Abwehrreihe. Zumal mit Cedric Zesiger und Noahkai Banks zwei Spieler lauern, die auch gehobene Bundesliga-Qualität besitzen. Zesiger hatte das in der vergangenen Rückrunde bewiesen, Banks ist ein großes Versprechen für die Zukunft. Kaum mehr Chancen auf Einsatzzeit dürfte Maximilian Bauer haben. Eine Ausleihe kam allerdings auch nicht zustande. Derzeit fehlt er angeschlagen.

Mittelfeld Auf den Außenbahnen haben sich bisher Marius Wolf und Dimtrios Giannoulis wie erwartet beweisen dürfen. Beide sind momentan allerdings angeschlagen, ihr Einsatz beim nächsten Spiel in gut einer Woche beim FC St. Pauli ist fraglich. Für Giannoulis stünde Mads Pedersen zur Verfügung, der nach einem Seuchenjahr wieder den Anschluss sucht. Von den Neuzugängen hat sich Han-Noah Massengo bereits seinen Platz im defensiven Mittelfeld neben Kristijan Jakic gesichert. Robin Fellhauer wird wegen seiner Flexibilität vom Trainerteam sehr geschätzt, wird aber wohl nach seiner schweren Gehirnerschütterung aus dem Bayern-Spiel einige Wochen fehlen. Neuzugang Anton Kade aus Basel bekommt die Zeit, sich nach drei Jahren in der Schweiz erst wieder an die Bundesliga zu gewöhnen. Auf der Spielmacherposition hat Wagner eine große Auswahl. Alexis Claude-Maurice wollten die Augsburger unbedingt halten, was trotz einer Offerte aus Stuttgart von angeblich 22 Millionen Euro gelungen ist. Mert Kömür hat in den ersten beiden Spielen überzeugt, auch Wagner gefällt die Spielweise des FCA-Eigengewächses sehr. Allerdings bracht sich Kömür bei der U21-Nationalelf einen Zeh und wird zunächst pausieren müssen. Hinzu kam am letzten Tag des Transferfensters Fabian Rieder. Der Schweizer könnte neben Claude-Maurice eine von zwei Zehner-Positionen einnehmen. Der Linksfuß überzeugt nicht nur bei Standardsituationen, sondern hat auch das Auge für freie Räume und die damit nötigen Pässe. Rieder soll sieben Millionen Euro gekostet haben. Für Elvis Rexhbecaj und Arne Maier, deren Verträge in einem Jahr auslaufen, dürfte nicht mehr viel Spielzeit übrig bleiben.

Angriff Eine Partie muss Samuel Essende nach seiner Rotsperre aus der vergangenen Saison noch pausieren. Phillip Tietz erlebte die ersten beiden Bundesliga-Partien weitgehend von der Auswechselbank aus. Wagner hatte seine Taktik so gewählt, dass er nicht zwingend einen echten Stürmer benötigte. Was Neuzugang Elias Saad zugutekam, der gleich in Freiburg von Beginn an ran durfte. Seine technischen Fähigkeiten sowie Schnelligkeit und Flexibilität werden im Trainerteam geschätzt. Mit Ismael Gharbi kam kurz vor Transferschluss noch ein Offensiv-Allrounder aus Braga. Der 21-Jährige kann durch seine Stärken im Eins-gegen-Eins punkten. Momentan fehlt er noch im Training, da er erstmals für Tunesiens Nationalmannschaft nominiert wurde. Steve Mounié scheint dagegen kaum mehr eine Rolle in den Planungen zu spielen. Der französische Erstligist Angers hatte ihn holen wollen, musste sich aber eingestehen, nicht die nötigen finanziellen Mittel zu haben. Mouniés Berater sollen weiterhin auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sein. Einige Ligen sind noch offen für Transfers. In Österreich können Transfers bis zum 5. September abgewickelt werden, in der Schweiz bis zum 9. September und in der Türkei sogar bis zum 12. September. Das Transferfenster in Saudi-Arabien endet am 10. September.

Fazit FCA-Geschäftsführer Michael Ströll ist dieses Mal bewusst ins finanzielle Minus gegangen, weil er die Leistungsträger der vergangenen Saison für unverkäuflich erklärte. Auf jeden Fall für marktübliche Summen. Damit kann Sandro Wagner auf ein solides Fundament, mit einem eingespielten und vor allem funktionierenden Kader, aufbauen. Bei den Neuzugängen fällt auf, dass sie alle offensiv ausgerichtet sind und vor allem mehr Schnelligkeit und technische Fertigkeiten mitbringen. Der Kader ist jetzt auch in der Breite besser besetzt., allerdings ist er immer noch recht groß. Richtig verschlankt wurde er ncht. Alles in allem hat Wagner nun qualitativ hochwertige Puzzleteile zur Hand, die er jetzt richtig zusammensetzen muss. Der 37-Jährige kann jetzt beweisen, dass er das FCA-Image der grauen Maus auch sportlich ablegen kann. Medial hat er das schon längst, wenn auch ungewollt, getan.