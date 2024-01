FC Augsburg

vor 39 Min.

Nach dem Testspielsieg nimmt sich der FCA eine Auszeit im Pitztal

Plus Durch eine Teambuilding-Maßnahme in Österreich soll die Mannschaft noch näher zusammenrücken. Der 1:0-Erfolg gegen Hoffenheim stimmt schon mal zuversichtlich.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Nach dem 1:0-Testspielsieg gegen die TSG Hoffenheim hatte es der FCA ein wenig eilig. Als schnelle Verpflegung zwischendurch gab es noch ein angeliefertes warmes Essen, dann brach der Tross mit dem Bus in Richtung Österreich auf. Bis zum Montag nimmt man sich dort eine kleine zweitägige Auszeit, in der sich Spieler und Trainerteam abseits des Fußball-Alltags noch besser kennenlernen sollen. Auf ein Trainingslager in warmen Gefilden zwischen den Jahren hatte der Fußball-Bundesligist aus Zeit- und Organisationsgründen verzichtet, denn schon am nächsten Samstag (15.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen auf dem Programm.

Deshalb wurde also lediglich ein Mini-Trip nach Österreich organisiert. FCA-Trainer Jess Thorup, der erst im Oktober das Traineramt von Enrico Maaßen übernommen hatte, wünschte sich eine solche Teambuildingmaßnahme schon länger. "Als ich hierher kam, ging es mir darum, ein Team zu bauen. Die Möglichkeit dazu haben wir zwar täglich hier, aber wir wollten auch einmal rausgehen aus der Komfortzone, raus aus der Kabine, und 24/7 zusammen zu sein. Auch mal ohne Fußball. Dazu haben wir jetzt ein paar Tage Zeit." Wohin es ging, war da für den Trainer zweitranging. "Wir fahren in den Süden, irgendwohin in die Berge", sagte er lachend, denn die Organisation hatte der Coach anderen überlassen. Konkreter wurde da FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic, bis Montag weilt der FCA im Pitztal in Tirol.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen