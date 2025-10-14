FCA-Präsident: „Es war auch klar, dass dieser Prozess Zeit braucht“

Herr Krapf, jeder Bundeskanzler wird nach 100 Tagen im Amt benotet. Wie fällt Ihre Gesamtnote für Trainer Sandro Wagner nach 100 Tagen aus?

MARKUS KRAPF: Ich bin sehr schlecht im Notengeben, aber wir sind auf einem guten Weg. Es waren personelle Veränderungen, die im Sommer ganz bewusst vorgenommen wurden, und es war auch klar, dass dieser Prozess Zeit braucht.

Wie hat Wagner Sie überzeugt?

KRAPF: Sandro Wagner ist ein Mensch, der polarisiert. Ohne ihn zu kennen, hatte ich eine Meinung zu dem Spieler Sandro Wagner und war sehr gespannt auf den Menschen. Bei den ersten persönlichen Treffen hat er sich für mich als sehr angenehmer und offener Typ dargestellt, der nicht nur redet, sondern auch zuhören kann.

Wie haben Sie Ihn kennengelernt?

KRAPF: Ich habe ihn zum ersten Mal zwei Tage nach seiner Unterschrift in der WWK ARENA getroffen.

Aber Sie müssen sich doch vorher informiert haben?

KRAPF: Michael Ströll hat dem Präsidium von seinen Gesprächen mit Sandro Wagner berichtet und wir hatten sofort das Gefühl, hier könnte etwas richtig gut zusammenpassen. Das war alles sehr professionell, klar und strukturiert. Sandro hat sich deutlich für den Weg des FC Augsburg ausgesprochen.

Das Projekt Wagner ist aber sehr holprig gestartet.

KRAPF: Ich mag das Wort ‚Projekt‘ nicht. Wir reden über eine permanent andauernde Entwicklung des FC Augsburg und dafür ist im sportlichen Bereich jetzt Sandro Wagner gemeinsam mit unserem neuen Sportdirektor Benni Weber federführend. Beide brennen absolut für die Ausrichtung des FCA, die wir uns vor drei Jahren auf unsere Fahnen geschrieben haben.

Anders gefragt: Der sportliche Start war sehr holprig, oder?

KRAPF: Die ersten beiden Pflichtspiele in Halle und Freiburg wurden gewonnen. Nach der Partie gegen die Bayern war die Euphorie um Sandro Wagner groß. Das Spiel auf St. Pauli war auch noch okay, danach folgten zwei Spiele, in denen nicht das geboten wurde, was wir uns alle vorgestellt hatten. Die Reaktion der Mannschaft gegen Wolfsburg war gut und wichtig. Bei sieben Pflichtspielen mit drei Siegen und vier Niederlagen, eine davon gegen den FC Bayern, haben wir zwar Luft nach oben, holprig ist aber anders.

Wie beurteilen Sie Wagners Außenwirkung? Da sorgt er weiter für Schlagzeilen.

KRAPF: Wir haben uns für Sandro Wagner mit all seinen Eigenschaften entschieden. Natürlich passiert gerade viel, das war aber zu erwarten. Geschäftsführer Michael Ströll hat bei allen neu hinzugekommenen Kräften im Sport nicht nur auf die Expertise, sondern auch auf den Menschen geschaut. Nach den ersten Monaten sehe ich, dass nicht nur Sandro Wagner und Benni Weber, sondern auch Manuel Baum, Marc Lettau und Julian Baumgartlinger mit Freude und im Team an der Weiterentwicklung des FCA arbeiten. Das ist mir wichtiger als eine punktuelle Außenwirkung.

Sie sind ja selbst Journalist…

KRAPF: Für die Medien ist er ein Segen, für unsere Partner übrigens auch (schmunzelt). Alle schreien immer nach Typen im Fußball und Sandro ist ein Typ, der nicht für die üblichen Floskeln steht. Auch ich habe die Geste nach dem Wolfsburg-Spiel gesehen. Natürlich war das nicht nötig, aber wenn man den Trainer zu sehr in seiner Persönlichkeit beschneiden würde, verlöre er an Stärke und Kraft. Im Erfolgsfall ist es einfacher, authentisch zu sein, man muss es dann aber auch aushalten, wenn Dinge in einer weniger guten Phase kritischer betrachtet werden. Sandro hält das aus, wichtig finde ich nur, dass man fair miteinander umgeht.

Wann wäre Sandro Wagner in Augsburg gescheitert?

KRAPF: Darüber mache ich mir nicht eine Sekunde lang Gedanken. Ich bin tausendprozentig davon überzeugt, dass die neuen Kräfte Benni Weber, Manuel Baum, Marc Lettau und Julian Baumgartlinger zusammen mit Sandro Wagner und unter der Führung von Michael Ströll den FC Augsburg nachhaltig besser machen werden.

Müssten Sie als Präsident des FCA, also als oberster Chef, im Fall des Falles auch Ihren Geschäftsführer Michael Ströll in Frage stellen?

KRAPF: Es war eine mutige und bewusste Entscheidung, hinter der alle Personen über alle Vereinsgremien hinweg stehen. Wie der FCA wirtschaftlich und infrastrukturell dasteht, hier ist Michael Ströll bereits seit knapp fünfzehn Jahren am Ruder, darüber müssen wir nicht reden. Aber schauen Sie mal auf die Leistungskurve der Mannschaft. In den gut zwei Jahren, seit er auch hier die Verantwortung trägt – im Übrigen war auch er bei der Verpflichtung von Jess Thorup mit federführend – wurde eine Jahre andauernde sportliche Talfahrt gestoppt und es ging wieder nach oben. Diese Fakten sollten diese für mich nicht nachvollziehbare Frage beantwortet haben.

Wann würden Sie die Verpflichtung von Sandro Wagner als Erfolg einordnen?

KRAPF: Die Durchlässigkeit aus der Akademie zu den Profis steht voll im Fokus. Das gilt übrigens auch für die Nachwuchstrainer, die erstmals regelmäßig bei den Profis hospitieren. Beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg stand bei den Wölfen Dzenan Pejcinovic in der Startelf und Aaron Zehnter saß auf der Bank. Beides stammen aus unserer Akademie. Dzenan und Aaron glaubten nicht daran, ihre Ziele in Augsburg erreichen zu können, wechselten und bekamen das Vertrauen bei anderen Klubs. Mit Noahkai Banks und Mert Kömür waren gegen den VfL zwei Eigengewächse in der FCA-Startelf, was vor drei Jahren undenkbar gewesen wäre. Sandro Wagner hat ihnen sein Vertrauen geschenkt und sie haben abgeliefert.

Erklären Sie den Strategie-Wechsel doch bitte.

KRAPF: Als ich 2022 Präsident wurde, habe ich im Trainingslager in Spanien mit den Jugendspielern zusammengesessen und sie gefragt, warum sie überhaupt beim FCA unterschrieben haben. Es gab außer unter Cheftrainer Manuel Baum keine großen Beispiele, dass man es hier in die Bundesliga schaffen könnte. Heute ist die „Mauer“ zwischen NLZ und der WWK-Arena Geschichte, zu spät für Dzenan Pejcinovic, Aaron Zehnter oder Franjo Ivanovic. Auch Mert Kömür und Noahkai Banks haben verlängert, unter anderem weil Michael Ströll im Sommer personelle Veränderungen vorgenommen hat.

Wirklich?

KRAPF: Die Verpflichtung von Sandro Wagner und der immense Einsatz von Michael Ströll bei den Vertragsverlängerungen war ein wichtiges Zeichen für beide. Unser Weg funktioniert nur dann, wenn die Talente darauf vertrauen können, dass ihre Entwicklung nicht von Personen abhängt, sondern zur Identität des FC Augsburg gehört. Nur wenn alle Mitarbeitenden mit voller Überzeugung dahinterstehen, sind sie bei uns richtig.

Eigenen Nachwuchs wie Banks oder Kömür für die Bundesliga auszubilden, hat sicher auch eine wirtschaftliche Komponente.

KRAPF: Wir haben den Kaderwert allein mit den beiden und Henri Koudossou in den vergangenen zwei Jahren um knapp 20 Millionen Euro gesteigert.

Der FCA investiert jedes Jahr um die sieben Millionen Euro in den Nachwuchs. Wer sind die nächsten Bundesliga-Kandidaten?

KRAPF: Einige davon hat man im Test gegen Ulm gesehen. Wichtig ist es, dass man im Profibereich den Überblick hat, welche Talente aus den eigenen Reihen nachkommen, denn das beeinflusst die langfristige Kaderplanung.

Der FCA leistet im NLZ gute Arbeit. Es gab aber auch ein Verfahren wegen nicht abgeführter Sozialversicherungsbeiträge. Da hat sich der FCA im September mit dem Amtsgericht Augsburg auf einen Abschluss geeinigt. Es ging vor allem um nicht oder nicht korrekt abgerechnete Übungsleiterstunden. Über vier Jahre wurde ermittelt, da waren Sie noch nicht Präsident. Trotzdem: Was für Lehren hat der FCA gezogen?

KRAPF: Tatsächlich war das vor meiner Zeit als Präsident. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass von den anfänglichen Verdachtsmomenten kaum etwas übriggeblieben ist. Unabhängig davon, wurde das Präsidium vor einem Jahr personell angepasst, Vize-Präsident Raphael Brandmiller und ich haben bei der Neubesetzung durch Jürgen Urban größten Wert auf zusätzliche Fach-Expertise gelegt.

Banks und Kömür sind die Vorzeige-Spieler, die es aus der eigenen Jugend geschafft haben. Es schaffen aber viel mehr nicht. Wie geht der FCA mit diesen Spielern um?

KRAPF: Wir bilden unsere Spieler in einem dualen System mit Pädagogen und Psychologen aus. Neben dem Training wird auch viel Wert auf Schule und Ausbildung gelegt, damit die Jungs danach nicht in ein Loch fallen.

Aber danach, wenn es vielleicht noch wichtig wäre, gibt es keine Betreuung mehr?

KRAPF: Solange der FCA für die Spieler verantwortlich ist, muss man so mit ihnen arbeiten, dass sie optimal vorbereitet sind. Für den Fall, dass sie den Sprung schaffen, aber auch, wenn sie es nicht schaffen. Hier gibt es jedoch Beispiele von Spielern, die bei Partnern oder bei uns im NLZ untergekommen sind.

Markus Krapf Der 53-Jährige ist seit 2022 Präsident des FC Augsburg. Der Verein hat zur Zeit fast 29.000 Mitglieder. Der gebürtige Augsburger war von 2002 bis 2006 Geschäftsführer des FC Augsburg, danach noch bis 2007 Geschäftsstellenleiter und betreibt seit 2007 die Sportbar 11er. Seit 2017 ist er stellvertretender Chefredakteur beim Stadtmagazin Neue Szene in Augsburg. Krapf lebt mit seiner Frau Irene und Sohn Max im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede.