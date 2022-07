Nächste Hiobsbotschaft für FCA-Spieler Niklas Dorsch

Plus Mittelfeldspieler Niklas Dorsch hatte sich beim FC Augsburg nach einem Schlüsselbeinbruch erst wieder herangekämpft. Jetzt fällt er mit dem nächsten Knochenbruch wieder wochenlang aus.

Als sich die Spieler des FC Augsburg am späten Samstagnachmittag mit schwarzem Filzstift zur Autogrammstunde im Umlauf der Gegengeraden der WWK-Arena aufreihten, da hatte der Großteil der meist jungen Autogrammjäger die mit der 2:3 (1:3)-Niederlage gegen Stade Rennes verpatzte Generalprobe schon vergessen oder zumindest verziehen. Eine Unterschrift auf dem Mannschaftsposter war wichtiger.