FC Augsburg

vor 51 Min.

Nie war Raphael Framberger für den FCA wertvoller als jetzt

Plus Beim FCA hat man auf Robert Gumny und Raphael Framberger als Rechtsverteidiger gebaut. Doch Gumny ist nun verletzt und Framberger gilt als verletzungsanfällig.

Von Robert Götz

Als Raphael Framberger am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Sa., 15.30 Uhr/Sky) gefragt wird, ob er es sich auch vorstellen könne, den FC Augsburg einmal zu verlassen, da stutzt der 26-jährige Rechtsverteidiger, muss erst einmal überlegen. Er den FCA verlassen? Das wäre ungefähr so, wie wenn man Christian Streich fragen würde, ob er denn den SC Freiburg „Adé“ sagen würde, um den badischen Erzrivalen Karlsruher SC zu trainieren. „Das spielt aktuell überhaupt keine Rolle. Dadurch, dass ich noch zwei Jahre Vertrag habe. In der jetzigen Situation gibt es wichtigere Dinge, als sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die WWK-Arena gehen darf“, antwortete Framberger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen