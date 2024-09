Ohne Vargas gegen Heidenheim: So spielt der FCA

Dass es eine Änderung in der FCA-Startelf geben würde, war bereits länger klar. Denn beim Bundesligaauftakt gegen Werden Bremen spielte für die Augsburger noch Arne Engels auf der 10. Der Belgier wechselte nun aber am Ende der Transferperiode zu Celtic Glasgow und spielt damit in dieser Saison in der Champions-League.

Und beim FCA? Trainer Jess Thorup ließ sich vor dem Spiel nicht in die Karten schauen, wen er denn statt Engels im Mittelfeld einsetzen würde. „Eine klare Wahl wäre natürlich Ruben Vargas“, sagte er bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Heidenheim. „Mert Kömür hat die 10 aber auch schon gespielt. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber alle Namen werde ich nicht nennen.“ Und tatsächlich sind nun weder Vargas noch Kömür in der Startelf zu finden. Stattdessen bekommt Fredrik Jensen seinen ersten Einsatz von Beginn an in dieser Bundesliga-Saison. Auf den anderen Positionen vertraut der Trainer den gleichen Kräften wie beim 2:2 gegen Bremen.

FCA: Labrovic - Pedersen, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Giannoulis - Breithaupt, Jensen, Maier, Rexhbecaj - Essende, Tietz