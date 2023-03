FCA-Präsident Markus Krapf und Aufsichtsrat Walter Sianos auf Werbetour im Allgäu

In Martinszell erzählt das FCA-Duo, wie es aus der Fankurve an die Spitze des Bundesligisten gelangt ist. Und warum für ihren Klub im Allgäu noch viel Luft nach oben ist.

Funktionäre im Profi-Fußball scheinen für den gemeinen Fan oft unnahbar. Nicht aber das Spitzenduo des FC Augsburg. Im Oberallgäuer Martinszell haben Präsident Markus Krapf (51) und Aufsichtsrat Walter Sianos (60) auf Einladung des Vereins IG Oma mit Fußballfans ganz offen über die Stellung des FCA im Allgäu und im deutschen Fußball diskutiert. Auch der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel war Thema.

19.07 Uhr Anpfiff in Martinszell: Gleich zu Beginn übernimmt Krapf den Spielball. Vorstellungsrunde vor den etwa 50 Gästen, die nur teils in FCA-Klamotten aufgetaucht sind. Wer sind die zwei Typen, die es vom Fan an die Spitze des Fußball-Bundesligisten gebracht haben? „Wir sind zwei bunte Hunde, denen der FCA am Herzen liegt“, sagt Krapf. Sianos grätscht gleich dazwischen und stellt klar: „Wir waren aber auch mal Mitglieder beim FC Bayern.“

19.20 Uhr Das vorsichtige Abtasten ist vorbei. Aufsichtsrat Sianos schnappt sich die Gesprächskugel. Er erzählt von den bittersten Monaten in der Geschichte des FCA. 2000 folgte auf die Insolvenz der Zwangsabstieg in die Bayernliga. Beim ersten Training seien gerade einmal neun Spieler auf dem Platz gewesen, selbst ein Trainer fehlte. Beim ersten Spiel im 30.000 Zuschauer fassenden Rosenau-Stadion kamen 280 Fans. Da sei für die beiden Augsburger klar gewesen: „Wir müssen dem FCA helfen.“ Mit einer Benefizparty finanzierten die beiden Fans das Wintertrainingslager der Mannschaft und motivierten Unternehmer Walther Seinsch, sich des Augsburger Problemfalls anzunehmen. Der wiederum machte Krapf prompt zum Geschäftsführer und Sianos zum Fanbeauftragten. Fünf Jahre lang habe Krapf realen Fußballmanager gespielt – mit Erfolg. Der FCA stieg 2006 in die 2. Bundesliga auf. Im Jahr darauf war Schluss. Krapf konzentrierte sich auf seine Fußball-Kneipe in der Augsburger Innenstadt. Sianos blieb und wurde später Aufsichtsrat. Und der FCA kämpfte sich bis in die Bundesliga.

19.31 Uhr Das Duo übergibt das Zepter an die Zuschauer – mit der Frage: Wie seht ihr den FCA? Ein Gast setzt sofort zur verbalen Grätsche an. Im Allgäu gebe es 80 Prozent Bayern-Fans, dann komme 1860 München und Dortmund. Für den FCA bleibe da nicht mehr viel übrig. Ein anderer sagt: „Immerhin gibt es endlich einen nahbaren Präsidenten.“ Das könne dem Augsburger Image im Allgäu helfen. Und Präsident Krapf gibt zu: „Im Allgäu haben wir richtig viel Luft nach oben.“

19.46 Uhr Pause. Durchatmen auf dem Bahnsteig, während Krapf weiter fleißig aus dem Nähkästchen plaudert. Etwa über Neu-Nationalspieler Mergim Berisha. Aufgrund seines gestiegenen Marktwertes müsse nun überlegt werden, „ob man ihn gewinnbringend veräußert oder weiter auf seine Angriffsqualitäten baut“.

20.07 Uhr Mit leichter Verspätung geht es nach Berisha, Bratwurst und Bier weiter mit Hälfte zwei. Krapf ist wieder am Drücker. Die Stellung des FCA im deutschen Fußball ist Thema. Man wolle ein Ausbildungsverein werden, sich vielleicht in den Top Ten der Liga etablieren. Dafür brauche es aber Spieler, die den Verein und die Stadt verkörpern. Der Grundstein ist mit dem Nachwuchsleistungszentrum gelegt. Und dann tritt der Präsident noch gegen einen ehemaligen Leistungsträger nach: „Es gibt Spieler, die in den Verein passen, und es gibt Spieler wie Florian Niederlechner.“ Der Stürmer hatte den FCA im Winter vorzeitig Richtung Hertha BSC verlassen. Gelbe Karte für Krapf und Gelächter im Publikum.

20.28 Uhr Harter Bruch im Spiel: Sianos und Krapf nehmen Tempo und Schärfe heraus und besinnen sich wieder auf die schönen Geschichten. Sie lesen aus ihrem Buch ‘111 Gründe, den FC Augsburg zu lieben’. Es geht um Tierpark-Toni, besser bekannt als Thomas Tuchel. Mit dem neuen Bayern-Trainer und einstigen FCA-Nachwuchstrainer zog das Duo vor über 15 Jahren in Augsburg um die Häuser und verpasste ihm den Spitznamen in Anlehnung an die Serie Monaco Franze. „Thomas ist ein sympathischer Kerl, der einen feinen Humor hat. Ich glaube, dass sein Engagement beim FC Bayern funktionieren kann“, sagt Krapf.

20.43 Uhr Blick auf die Uhr: Die Schlussphase ist eingeläutet. Krapf und Sianos sinnieren über TV-Gelder („wir brauchen weiterhin eine gerechte Verteilung“), Frauen-Fußball („wollen auch da besser werden“) und missglückte Transfers wie den von Ricardo Pepi („der Deal war im ersten Moment beschissen, ist für den FCA aber noch lange nicht verloren“).

21.01 Uhr Abpfiff nach kurzer Verlängerung. Applaus für Krapf und Sianos brandet auf. Ein kleiner Sieg für den FC Augsburg im Bayern-Land Allgäu.

