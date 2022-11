Ricardo Pepi vor dem Absprung vom FCA? Das ist dran an dem Gerücht

Plus Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Ricardo Pepi den FCA im Sommer verlassen wird. Wie man die Sachlage beim FC Augsburg sieht.

Dem Transferexperten Fabrizio Romano folgen auf Twitter 12,4 Millionen Menschen, sein Facebook-Auftritt wird von 8,2 Millionen Menschen abonniert. Die Kernkompetenz des Italieners: Fußball-Transfers. Romano postet mehrmals täglich Informationen dazu, welcher Spieler zu welchem Verein wechseln könnte und liegt mit seinen Voraussagen erstaunlich oft richtig. Er war auch einer der Ersten, die im Januar den Transfer von Ricardo Pepi vom FC Dallas zum FC Augsburg prognostizierten. Nun meldete sich Romano erneut in Sachen Pepi zu Wort.